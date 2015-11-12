Rubrica: ‘Una poltrona al Cinema’ con l’associazione Fahrenheit 451- GUARDA IL VIDEO

Fahrenheit 451 è una associazione socio-culturale senza fini di lucro, nata l’11 Aprile 2014 per volontà di un gruppo di giovani amici amanti dell’arte, desiderosi di diffondere la cultura nelle sue varie forme. Al fine di raggiungere gli obiettivi desiderati, l’associazione mira a promuovere spazi di aggregazione e di dialogo, oltre a collaborare con enti pubblici, privati e con associazioni aventi fini analoghi. Le iniziative comprendono convegni, rassegne di cinema, eventi culturali, concorsi letterari, corsi, eventi ricreativi e sportivi, spettacoli ed attività di beneficenza.

Citynow.it vuole proporvi il nuovo appuntamento con la Rassegna cinematografica a cura di Gianni Vittorio, presidente dell’associazione Fahrenheit 451 di Reggio Calabria, inserita all’interno della rubrica “Una poltrona al Cinema”.

QUI IL VIDEO: