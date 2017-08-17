Con il consenso suscitato dalla notte delle chitarre di ferragosto con le applauditissime esibizioni di Francesco Loccisano e Tuck & Patti, confermatisi più che mai come un duo delle meraviglie., la XXXVII edizione di Rumori Mediterranei procede nel suo cartellone di appuntamenti, nel quale troveranno degli spazi importanti anche i seminari di formazione. Lo stesso Loccisano per la chitarra battente, Dave Howard e Massimo Donà per la composizione ed armonia, Giovanni e Jasmine Tommaso, rispettivamente per il contrabbasso e la voce, Francesco Bearzatti per il sassofono, Virginio Aiello per la fisarmonica, Claudio Cojaniz per il pianoforte andranno ad approfondire con master class dedicate, secondo una tradizione consolidata per il RJF , tematiche e approcci legati alla sfera artistica dal 20 al 24 agosto presso la prestigiosa cornice di palazzo Carafa (recentemente ristrutturato), e dell’ex convento dei minimi, mentre Pino Ninfa per la fotografia ed Avm Service per il suono, copriranno dei fondamentali aspetti tecnici sempre legati alla musica. Per quanto riguarda i concerti invece stasera due produzioni originali con il duo pianocontrabbasso UmbacaDelfino, un bel confronto generazionale che promette scintille (ex-convento dei Minimi ore 18), cui seguiranno alle 22.30, presso largo Colonne, gli Ophir Trio, una formazione minimale di ispirazione avanguardista che ha realizzato di recente un ottimo cd. Entrambi sono ad ingresso gratuito. La direzione artistica del festival è di Vincenzo Staiano, il biglietto di ingresso per i main events dal 20 agosto in poi presso il Teatro al Castello, è stato fissato in soli dieci euro, con possibilità di ulteriore riduzione e di acquistare un abbonamento per le serate principali a condizioni di particolare vantaggio.

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