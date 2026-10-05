Rumori metallici dall’auto quali segnali possono indicare un problema alla frizione

Quando dall’abitacolo o da sotto la vettura proviene un rumore metallico nuovo, il primo sospetto ricade quasi sempre sui freni. Si tratta di una reazione comprensibile, ma non è l’unica possibilità. Alcuni rumori metallici, in particolare quelli legati al movimento del pedale della frizione o al cambio marcia, possono indicare un’usura del gruppo frizione anziché dell’impianto frenante. Distinguere le due situazioni non è sempre immediato per chi non possiede competenze meccaniche, tuttavia alcuni indizi possono essere utili per orientarsi prima di rivolgersi a un’officina.

Perché l’età dell’auto conta quando compaiono nuovi rumori

Secondo l’Annuario Statistico ACI 2025, nel 2024 l’età mediana delle autovetture circolanti in Italia ha raggiunto i 13 anni, in aumento rispetto al 2023. Circa un quarto del parco circolante è composto da veicoli Euro 0-3, con almeno 19 anni di vita. Un parco auto sempre più anziano comporta un maggiore accumulo di chilometri su componenti meccanici come frizione, cuscinetti e trasmissione, con una probabilità più elevata che si manifestino rumori prima assenti. Non a caso, sempre secondo lo stesso Annuario, la manutenzione e la riparazione hanno rappresentato nel 2024 una delle voci di spesa più significative per gli automobilisti italiani, subito dopo l’acquisto del veicolo e il carburante.

Quando il rumore viene dai freni e quando può avere un’altra origine

Uno stridio metallico percepito specificamente premendo il pedale del freno, soprattutto a bassa velocità o durante una frenata prolungata, è quasi sempre riconducibile a pastiglie consumate o dischi danneggiati. È il caso più comune e va sempre verificato per primo. La situazione cambia quando il rumore metallico non compare in frenata, bensì in altri momenti della guida, ad esempio durante il cambio marcia, al rilascio del pedale della frizione, in fase di accelerazione o quando il motore è sotto sforzo.

Una prima distinzione, puramente orientativa, può essere utile per individuare il sistema su cui concentrare l’attenzione.

Momento in cui si avverte il rumore Sistema più probabilmente coinvolto Premendo il pedale del freno, soprattutto a bassa velocità Impianto frenante (pastiglie, dischi) Premendo a fondo o rilasciando il pedale della frizione Gruppo frizione (cuscinetto, spingidisco) Durante il cambio marcia, anche ad auto ferma Frizione o cambio In accelerazione, senza intervenire su freno o frizione Trasmissione, motore o componenti limitrofi

È opportuno precisare che questa tabella costituisce solo un primo orientamento. Molti rumori possono sovrapporsi o essere percepiti in momenti simili, pertanto soltanto un controllo diretto in officina consente di individuare con certezza la fonte reale.

Quali rumori possono indicare un problema alla frizione

Alcuni rumori metallici sono più tipicamente associati a un’usura del gruppo frizione che a un problema dell’impianto frenante:

un rumore metallico o un ronzio che compare premendo a fondo il pedale della frizione, spesso riconducibile a un cuscinetto reggispinta usurato;

uno stridio percepibile durante il rilascio del pedale, nel momento in cui la frizione innesta la trasmissione;

vibrazioni metalliche avvertibili sul pedale stesso o sul pomello del cambio, in particolare durante la partenza da fermo.

Le cause meccaniche più frequenti alla base di questi sintomi sono un disco frizione consumato, uno spingidisco danneggiato o un cuscinetto reggispinta in fase di cedimento. Nessuno di questi elementi lavora in isolamento: quando uno di essi si usura, anche gli altri componenti del gruppo tendono a risentirne nel tempo. È per questo motivo che, in caso di sostituzione, si opta generalmente per un ricambio completo. Chi desidera farsi un’idea delle opzioni disponibili può trova un kit frizione su AUTODOC e confrontare i ricambi compatibili con il proprio modello, in modo da presentarsi più preparato a un eventuale controllo in officina.

Quali altri segnali possono indicare una frizione usurata

Il rumore metallico raramente rappresenta l’unico sintomo. Insieme ad esso, chi guida un’auto con frizione in fase di usura avanzata può notare:

una risposta meno precisa nell’innesto delle marce, con la sensazione che la frizione innesti in un punto diverso rispetto a prima, spesso più vicino a fine corsa del pedale;

una leggera sensazione di slittamento, ad esempio quando il motore accelera senza che la velocità dell’auto aumenti in proporzione;

un odore di bruciato percepibile dopo partenze ripetute in salita o nel traffico intenso.

Anche in questo caso, nessun singolo segnale costituisce una prova definitiva. È la combinazione di più indizi, insieme al rumore metallico, a giustificare un controllo mirato.

Quando è il momento di far controllare la frizione

Se i sintomi descritti si presentano contemporaneamente, oppure se il rumore metallico compare in modo ricorrente durante il cambio marcia o il rilascio del pedale, è opportuno far verificare il gruppo frizione da un meccanico prima che l’usura peggiori. Nella maggior parte dei casi, quando uno dei componenti principali, disco, spingidisco o cuscinetto reggispinta, risulta compromesso, la sostituzione dell’intero gruppo rappresenta la soluzione più sensata, poiché questi elementi lavorano insieme e si usurano in modo correlato.

Che il rumore metallico derivi effettivamente dalla frizione, dai freni o da un altro componente, la scelta più prudente resta comunque quella di non ignorarlo. Un controllo tempestivo consente quasi sempre di individuare il problema prima che si trasformi in un intervento più complesso.