Ryanair a Reggio, Milia: “Svolta storica, grazie a Occhiuto e Cannizzaro”

Ricca di argomenti l’ultima puntata di Live Break. Il prossimo arrivo di Ryanair al Tito Minniti di Reggio Calabria, consiglio comunale sulla mozione di sfiducia, autonomia differenziata e Ponte sullo Stretto tra i temi trattati nella diretta di CityNow (CLICCA QUI per rivedere la puntata).

Particolarmente raggiante per l’approdo di Ryanair Federico Milia. Il capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia esulta e si congratula con il Governatore Roberto Occhiuto e il deputato reggino Francesco Cannizzaro, entrambi colleghi di partito.

“Si tratta di una notizia storica che può far svoltare la nostra città. In politica ogni tanto bisogna attribuire i meriti, in questa vicenda il merito è di due persone in particolare, il Governatore Occhiuto e l’onorevole Cannizzaro.

Attraverso la grande squadra di Forza Italia, con l’impegno di tutti, siamo riusciti a portare questi due risultati importanti, i lavori di riqualificazione dell’aeroporto grazie ai 25 milioni di euro dell’emendamento Cannizzaro e il prossimo arrivo di Ryanair. Finalmente un passo fondamentale per il rilancio della nostra città, non solo dal punto di vista turistico ma anche economico”, le parole di Milia.