Ryanair, Eddie Wilson ancora in Calabria: otto nuove rotte in arrivo
Conferenza stampa all’aeroporto Sant’Anna Pitagora di Crotone con il CEO Eddie Wilson e i vertici di Sacal e Regione
22 Settembre 2025 - 11:27 | di Redazione
La Calabria si prepara a nuovi collegamenti aerei. Domani, all’aeroporto Sant’Anna Pitagora di Crotone, Ryanair presenterà le otto nuove rotte che verranno attivate nella regione.
L’incontro si terrà alle 12:15 e vedrà la presenza di Eddie Wilson, CEO di Ryanair, che torna in Calabria per annunciare i piani della compagnia. Insieme a lui interverranno Marco Franchini, amministratore unico di Sacal, Raffaele Rio, dirigente generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria, e Fabrizio Francioni, responsabile comunicazione Ryanair Italia.
“La Calabria è la nostra nuova frontiera” ha dichiarato Wilson, sottolineando l’interesse della compagnia low-cost a investire ancora sul territorio.