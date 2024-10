S. Agata, incontro Gallo-Curatori. Nessuna indiscrezione, ma un indizio valido

Tante le questioni già risolte, il centro sportivo come obiettivo

Tempi strettissimi, agenda ricchissima. Una settimana piena zeppa di impegni quella che si avvia alla conclusione per il presidente Luca Gallo. Giorni frenetici in cui, approfittando della sua presenza a Reggio Calabria, sta provando a risolvere personalmente ogni questione, compresa quella riguardante il ritorno al centro sportivo S. Agata.

Dopo aver cordialmente dialogato con l’attuale gestore Antonio Girella con quest’ultimo ampiamente disponibile, ma sempre tenendo in conto impegni contrattuali precedentemente presi, nella giornata di ieri il massimo dirigente amaranto ha voluto scambiare qualche battuta anche con il curatore Fabrizio Condemi. Immaginabili i contenuti, nessuna indiscrezione su quanto venuto fuori dalla chiacchierata.

Ma c’è un indizio che può dire moltissimo su come siano andate le cose. Ieri al Granillo, in occasione della gara tra la Reggina e la Viterbese, si è rivisto allo stadio dopo qualche anno proprio Fabrizio Condemi. Sciarpa al collo e posto in tribuna, a due passi da Luca Gallo…