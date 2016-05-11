Sabato 14 maggio l’OPEN DAY della scuola di fotografia ‘Il cerchio dell’immagine’

Si svolgerà sabato 14 maggio alle 15:30, presso la sede del centro di formazione fotografica “Il cerchio dell’immagine” di Reggio Calabria, l’OPEN DAY di presentazione dell’offerta formativa dei nuovi corsi della scuola di fotografia, la prima in Calabria, che intende offrire ai partecipanti una conoscenza completa e formare professionisti competitivi sul mercato del lavoro.

Dopo il successo della prima edizione del Master di I livello, da tutto esaurito, e che si concluderà a giugno di quest’anno, i corsi per l’anno accademico 2016/2017 inizieranno il 19 Settembre 2016. 516 ore di lezione, nell’arco di 6 mesi, con un approccio didattico che prevede sia lezioni frontali che esperienze pratiche. La docenza è affidata a riconosciuti professionisti del settore che, con una collaudata metodologia didattica, assicureranno un approfondimento graduale e completo dei vari insegnamenti.

L’appuntamento con l’OPEN DAY è sabato alle ore 15.30, presso la sede della scuola in via Pio XI, dir. privata n.35. Durante l’evento sarà presentato il bando di concorso per una borsa di studio offerta da Leica a copertura totale della retta di frequenza al Master di I livello. Si offrirà inoltre la possibilità di avere maggiori informazioni sui corsi di formazione, nonché avere una prima esperienza in sala posa: due ore di studio su come ottenere ottimi risultati con professionisti affermati del settore con la possibilità di portare a casa, in omaggio, il proprio ritratto posato.

Il programma della giornata prevede, dalle 15.30 alle 17.30 il laboratorio di sala posa, alle 18.00 la presentazione dell’offerta formativa della scuola e, in conclusione, un aperitivo sociale.

Un’occasione unica per entrare a contatto con il mondo della fotografia grazie all’associazione “Il Cerchio dell’immagine” che continua a scommettere sul territorio e sul Sud per diffondere una cultura fotografica e puntare sulla formazione, nella convinzione che fare il fotografo non sia un’attività amatoriale, ma una professione che deve essere costruita attraverso un percorso formativo in costante aggiornamento.

Le iscrizioni al Master di I livello, aperte ed a numero chiuso, andranno formalizzate entro il 15 giugno 2016 (per usufruire del 15% di sconto sul contributo di partecipazione) oppure entro il 31 luglio 2016. Per maggiori informazioni sull’offerta didattica completa e sulle modalità di iscrizione visitare il sito internet http://scuola.ilcerchiodellimmagine.it/