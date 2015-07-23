Sabato 25 luglio il Cooking Show organizzato dall’Ente Parco
Al Museo Nazionale di Reggio Calabria e in piazza De Nava il progetto 'Expo e Territori': conferenza il 24 luglio e Cooking show sabato 25 con Slow Food, mostre e degustazioni
23 Luglio 2015 - 16:31 | di Vincenzo Comi
Il Museo Nazionale di Reggio Calabria con l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte presenteranno domani 24 luglio alle ore 10:00 presso la sala conferenze del Museo Nazionale, il primo di una serie di eventi organizzati in collaborazione, all’interno del progetto “Expo e Territori“.
Parteciperanno: D.ssa Rossella Agostino Museo Nazionale di Reggio Calabria;
Dott. Giuseppe Bombino Presidente Parco Aspromonte.
Nella giornata di sabato 25 luglio, in occasione dell’apertura straordinaria del Museo Nazionale, a partire dalle ore 20:00, sull’area di Piazza De Nava l’Ente Parco organizza il Cooking show, in collaborazione con la condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica, con mostre laboratori e degustazione.
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