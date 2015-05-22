Sabato 30 il Match del Cuore “Tour School Day, dai un calcio al bullismo”

Si avvicina sempre più il match del Cuore “Tour school day – dai un calcio al bullismo”, manifestazione sportiva di beneficienza e solidarietà che si svolgerà sabato 30 maggio alle ore 10.30 al Palazzetto dello Sport di Parco Pentimele di Reggio Calabria.

L’evento ha come finalità la lotta al bullismo nelle scuole e vedrà protagonisti la Nazionale italiana Amici di Canale 5, composta dai ragazzi del famosissimo talent show condotto da Maria Defilippi, in una sfida a calcetto contro una rappresentativa locale delle forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza).

Si tratta di una occasione unica ed originale con una forte connotazione istituzionale, il cui ricavato sarà devoluto ad un’associazione del territorio. Il costo del biglietto d’ingresso è di 3 euro.

Gli artisti di Amici hanno un grande carisma e per questo vi è sempre un grande seguito di fans e sostenitori, coniugando lo sport con lo spettacolo e la solidarietà.

Parteciperanno all’evento TUTTE le scuole reggine, di ogni ordine e grado.

Per informazioni e biglietti si può chiamare a questi numeri di telefono: 0965.340855 e 0965.757419

e-mail: info@progetto5.com