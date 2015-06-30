Sabatum Quartet 2005-2015. 10 anni di Musica, Passioni e Contaminazioni

Un viaggio lungo dieci anni tra concerti, esperimenti e contaminazioni: arriva il nuovo lavoro del quartetto, tra video, foto e musica dal vivo

10 anni di concerti e di canzoni, di esperimenti e di emozioni, di viaggi e contaminazioni.

10 è il numero del giocatore più bravo, del fantasista, di colui che, con il talento decide la partita.

Il nuovo lavoro del Sabatum Quartet

10 è il nuovo lavoro del Sabatum Quartet, l’ennesimo, il più completo, quello che arricchisce un percorso artistico lungo quanto una strada che, per fortuna si sa da dove parte, ma non dove può arrivare. In fondo potrebbe essere proprio questo il segreto della band, non avere una meta precisa ma una volontà di correre con dinamismo e continuità.

D e C = Dinamismo e Continuità che si pronuncia 10.

E’ un grande omaggio a tutti coloro i quali possiedono tutti gli album del Sabatum (6) e che vorrebbero sapere qualcosa di più del profilo umano e quotidiano di ogni componente, vedere dunque le persone dietro i personaggi ed i personaggi dietro le persone in una sorta di intreccio che delinea un realismo psicologico descrittivo della loro essenza più autentica e vera.

Cosa contiene Sabatum Quartet 10

“SABATUM QUARTET 10” racconta un decennio che va dal 2005 al 2015, con un linguaggio semplice attraverso la voce degli stessi musicisti che, nella maniera più diretta, davanti ad una telecamera, si raccontano e ci raccontano il mondo visto dai loro occhi “musicali” con una mini biografia scritta, un album di foto ed ovviamente musica da ascoltare e finalmente anche da vedere, con tanti brani suonati dal vivo, estrapolati da “ALTRI MONDI TOUR 2014”.

Il lavoro, prodotto dalla Marasco Comunicazione, raggruppa tutti gli stili ed i colori di questo decennio raccontati con l’ausilio di immagini e di messaggi, che fanno comprendere la filosofia musicale che si sublima e si realizza nel concerto e nel concetto del Sabatum Quartet.

Come sempre in totale assenza di aspettative, ma con la speranza di stupire ancora, questo progetto si propone ad un pubblico ancora più ampio, con un ‘offerta che si augura di soddisfare l’occhio, l’orecchio ed il cuore, in una dimensione semplice ma articolata e sicuramente innovativa, avvalendosi di più forme d’arte.

“E’ un viaggio, una speranza, un sogno, un’avventura, un mondo, una strada; in cui si cerca il senso di un percorso, osservando la bellezza del viaggio che determina le azioni che lo animano nella sua varietà ed emozionalità….”

La presentazione alla stampa

Sabatum Quartet 10, frutto del lavoro durato quasi un anno di Gigi Toma e Franco Cavaliere, è stato presentato alla stampa il 26 Giugno presso il Museo del Presente di Rende con un piccolo/grande evento. Un compleanno speciale e atipico dove il festeggiato, ovvero i il Sabatum Quartet, ha omaggiato i presenti con un mini show-case, i trailer in anteprima del dvd e la visione delle esclusive pagine del book. A “raccontare” i ragazzi il giornalista e amico Marcello Romanelli.

Appuntamento per il grande pubblico il 10 Luglio nell’ormai consueta cornice di Lungo Fiume Boulevard per assistere al nuovo spettacolo che prende il nome da questo prodotto editoriale “SABATUM QUARTET 10”.