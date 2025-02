Basket, Redel Viola: nuovo innesto sotto canestro per coach Cadeo

Siamo lieti di comunicare che l’atleta Sadio Soumalia Traore è un giocatore neroarancio. La Redel Reggio Calabria ha acquisito dalla Tecnoeleva Adria le prestazioni sportive del cestista.

Nato in Mali classe 2004, di nazionalità Italiana, Traore è un centro di 200 cm.

Formatosi nell’Aquila Trento, ha disputato diversi campionati giovanili di Under 18 per arrivare nella stagione 21/22 ad Agrigento in serie B e successivamente nella stagione 22/23 in A2 sempre con la Fortitudo Agrigento dove ha militato fino alla stagione 23/24.

Ha disputato la regular season dell’attuale Campionato di serie B interregionale con la Tecnoeleva Adria Bari e si sposta a Reggio Calabria nella fase cruciale del Play In Gold.

Sempre presente nello starting five dell’Adria, abile sotto canestro, ha chiuso le partite quasi sempre in doppia cifra.

Coach Cadeo ce lo presenta come atleta di grande intensità, difensivamente capace di marcare sul 4 e sul 5, bravo nel pick and roll e pronto anche al campo aperto frangente in cui si richiedono prontezza, lettura del gioco e rapidità di movimento.

Sadio è quindi un giocatore atleticamente dotato con estrema voglia di rendersi utile alla causa neroarancio: