Saldi: Advisato svela i settori più coinvolti e la scontistica media

La Lombardia in testa alle ricerche (Milano e Roma sotto i riflettori), seguita da Lazio e Campania

Il 5 gennaio, data unica in tutta Italia, prenderanno il via i saldi invernali, e Advisato (http://www.advisato.it/), startup che offre codici sconto e buoni promozionali dei migliori ecommerce, svela quali sono i settori più “ricercati” (moda, elettronica e viaggi) e mostra le previsioni riguardo la spesa media per utente, riferita ai settori merceologici principali.

Trovare i migliori prezzi nel minor tempo possibile, infatti, è una delle prerogative di questo periodo, e proprio per questo, negli ultimi anni la ricerca si è spostata dai negozi fisici alla ricerca online, grazie anche alla sempre crescente diffusione di smartphone e tablet da cui arrivano oltre il 60% delle ricerche.

Secondo i dati raccolti da Advisato, notiamo che è la Lombardia a trainare le ricerche che includono la parola “saldi”, da cui arriva circa 25% delle ricerche complessive. La sola cittadina di Milano, infatti, registra oltre il 13% delle ricerche.

A seguire troviamo il Lazio con il 15%, la Campania con il 10% , il Veneto con il 6.3% , il Piemonte con il 5.8% e le altre regioni per un totale del 37% circa.

Advisato segnala, inoltre, i dati relativi ai dispositivi più utilizzati per informarsi riguardo il tema saldi, in cui risultano predominanti i dispositivi mobili, tablet e smartphone (il 61,7%), e solo a seguire, con il 36,3% la visualizzazione avviene da computer.

I settori più coinvolti e la spesa media per utente

I settori maggiormente coinvolti, anche quest’anno saranno: il settore della moda con abbigliamento, scarpe, intimo borse e profumeria e una spesa media di circa 70€ a scontrino e il settore dell’elettronica, con una spesa media di 700€.

Infine, troviamo il settore dei viaggi con una spesa media per persona di circa 350€ per il periodo invernale e di circa 500€ durante i saldi estivi.

Quali sono le scontistiche medie per settore merceologico?

“Per ogni utente, nel periodo dei saldi, è sempre molto complesso riuscire a comprendere effettivamente l’entità della scontistica media – afferma Luca Tuscano, CEO di Advisato – Partendo dall’analisi dei nostri dati, però, possiamo notare che per il settore moda gli sconti si stabilizzeranno intorno al 20-30% per periodi prolungati, mentre arriveranno al 50% sulle singole categorie come, ad esempio per borse, accessori, maglie uomo, per periodi limitati.

Per l’elettronica lo sconto medio sarà del 10-15% e con le stesse percentuali troveremo il settore arredamento in cui le sole rimanenze arriveranno al 50% di sconto.

Infine, il settore in cui è possibile trovare la scontistica più alta è quello dei viaggi: su alcune mete e su alcune liste di alloggi sarà possibile trovare saldi al 50%.”

Fonte dati: http://www.advisato.it/