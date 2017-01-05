A Salice l’ incontro della ‘famiglia unita’

Premi per grandi e piccini e dolci natalizi preparati sul posto alla Tombolata Festosa di Nuova Solidarietà, sabato 7 gennaio dalle 18 alle 20

Per concludere in armonia e convivialità le feste natalizie, Sabato 7 gennaio dalle ore 18:00 alle 20:00 presso il Verde pubblico attrezzato di Salice, l’associazione Nuova Solidarietà con l’animazione a cura di “UgoRilla”, organizza la “Tombolata Festosa”. Un momento di serenità e di condivisione dove non mancheranno premi per grandi e piccini, con dolci tipici natalizi preparati sul posto.