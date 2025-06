Ponte sullo Stretto, Salvini: ‘Ok al Cipess entro luglio’

Per il ponte sullo Stretto “manca solo l’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess, ho chiesto una verifica dei tempi e dovrebbe essere entro luglio”.

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, lo ribadisce intervenendo all’assemblea dell’Ance, dove si sofferma anche su emergenza idrica e emergenza abitativa.

“Per la prima volta nella storia della Repubblica – evidenzia – abbiamo messo in piedi un piano nazionale per la gestione dell’acqua, per la prima volta insieme a tutto il territorio abbiamo raccolto le esigenze”, con “richieste per 12 miliardi di euro” e “418 progetti” basati sulle istanze delle Regioni”