Salvini: ‘Nessuna opera sarà definanziata per pagare il Ponte sullo Stretto’

Il ministro delle Infrastrutture annuncia 45 miliardi di investimenti tra Calabria e Sicilia e 120 mila nuovi posti di lavoro

29 Ottobre 2025 - 17:26 | Comunicato Stampa

Salvini Reggio Calabria

Nessuna opera sarà definanziata per pagare il Ponte da Bolzano a Palermo. Ognuno la pensa come vuole, noi intendiamo andare avanti con il Ponte”.

Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, durante il question time alla Camera.

“Che un Ponte non abbia interesse pubblico lo scopro oggi. Un’opera pubblica che coinvolgerà 120 mila posti di lavoro, e quindi dire di no a questi posti di lavoro mi sembra curioso da parte di alcune forze politiche o sindacali di sinistra”, ha sottolineato Salvini.

“È falso che se si fa il Ponte non si fanno tutte le altre opere in Calabria e Sicilia. Stiamo investendo 23 miliardi di euro in Sicilia e 22 miliardi in Calabria. Oggi, con questa mole di investimenti, non fare il Ponte non avrebbe nessun senso”, ha spiegato il ministro.

Fonte: Ansa Calabria

