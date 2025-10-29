Salvini: ‘Nessuna opera sarà definanziata per pagare il Ponte sullo Stretto’
Il ministro delle Infrastrutture annuncia 45 miliardi di investimenti tra Calabria e Sicilia e 120 mila nuovi posti di lavoro
29 Ottobre 2025 - 17:26 | Comunicato Stampa
“Nessuna opera sarà definanziata per pagare il Ponte da Bolzano a Palermo. Ognuno la pensa come vuole, noi intendiamo andare avanti con il Ponte”.
Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, durante il question time alla Camera.
“Che un Ponte non abbia interesse pubblico lo scopro oggi. Un’opera pubblica che coinvolgerà 120 mila posti di lavoro, e quindi dire di no a questi posti di lavoro mi sembra curioso da parte di alcune forze politiche o sindacali di sinistra”, ha sottolineato Salvini.
“È falso che se si fa il Ponte non si fanno tutte le altre opere in Calabria e Sicilia. Stiamo investendo 23 miliardi di euro in Sicilia e 22 miliardi in Calabria. Oggi, con questa mole di investimenti, non fare il Ponte non avrebbe nessun senso”, ha spiegato il ministro.
Fonte: Ansa Calabria