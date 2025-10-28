Salvini incontra Orban e lo invita sul cantiere del Ponte sullo Stretto

“È durato un’ora l’affettuoso incontro al Mit tra Matteo Salvini e Viktor Orbán. È stata l’occasione per fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici”.

Lo riferisce lo staff del vicepremier e leader della Lega, al termine del colloquio con il primo ministro dell’Ungheria. “Sono stati affrontati altri temi come la pace, la dura critica al green deal e alle politiche suicide dell’Unione europea – viene spiegato -. Massima sintonia sul contrasto all’immigrazione clandestina. Salvini e Orbán si sono soffermati davanti al plastico del Ponte sullo Stretto, collocato all’ingresso del Ministero: è un’opera che crea aspettative e curiosità anche a livello internazionale. Salvini lo ha invitato all’avvio dei cantieri”.

Il leader della Lega quindi ha invitato l’alleato magiaro all’avvio dei cantieri, che il ministero spera si svolga «entro la fine del 2025», anche se le richieste di chiarimenti della Corte dei Conti potrebbero far slittare i tempi.

