Sambatello: grande successo per la terza ed. della Festa del Vino
Tavoli pieni, panini con salsiccia e peperoni e un panorama sullo Stretto: successo per la festa che porta in tavola prodotti a km 0 e vini della collina reggina
24 Settembre 2017 - 13:33 | di Eva Curatola
Anche la terza edizione della Festa del vino svoltasi ieri sera a Sambatello si è rivelata un successo.
Dalla collina reggina spunti positivi; gli organizzatori hanno voluto fortemente i prodotti a km 0.
I numeri parlano chiaro. Tavoli pieni e finiti i cannoli riempiti al momento dai volontari. Ovviamente hanno fatto da padroni i panini con salsiccia, peperoni e patate. Altro punto di forza i panini con le “Frittole” accompagnati con i vini prodotti in zona.
Anche uno stand per i celiaci. Tutto contornato da un’aria fresca e pulita, con un panorama sullo stretto degno di essere osservato.
E si rinnova l’idea che dal territorio si può ottenere non solo cibo genuino ma anche la dimostrazione che si può vivere di cultura e di buone pratiche.
Valorizziamo e difendiamo la nostra terra. Si ringraziano i volontari per la grande partecipazione e impegno.
Un particolare grazie a tutti gli sponsor.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie