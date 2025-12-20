City Now

Sambiase-Reggina, Torrisi ne convoca 22: presenti gli ultimi arrivati

Tra acquisti e rientri, imbarazzo della scelta per il tecnico amaranto

20 Dicembre 2025 - 15:45 | Redazione

Reggina Milazzo ()

Sono 22 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con il Sambiase:

Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Desiato, Distratto, Fanari, D. Girasole, R. Girasole, Lanzillotta, Panebianco, Verduci  Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo  
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Pellicanò, Ragusa, Sartore

 Non convocati: Chirico, Fomete, Gatto, Zenuni 
Indisponibili: Adejo, Barillà, Porcino, Palumbo 
Squalificati: Salandria

