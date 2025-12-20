Sambiase-Reggina, Torrisi ne convoca 22: presenti gli ultimi arrivati
Tra acquisti e rientri, imbarazzo della scelta per il tecnico amaranto
20 Dicembre 2025 - 15:45 | Redazione
Sono 22 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con il Sambiase:
Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Desiato, Distratto, Fanari, D. Girasole, R. Girasole, Lanzillotta, Panebianco, Verduci Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Pellicanò, Ragusa, Sartore
Non convocati: Chirico, Fomete, Gatto, Zenuni
Indisponibili: Adejo, Barillà, Porcino, Palumbo
Squalificati: Salandria