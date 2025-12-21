Sambiase-Reggina: le formazioni ufficiali. Torrisi mette Mungo dietro Ferraro
Il tecnico si affida all'undici della scorsa settimana. Il trequartista l'unica eccezione
21 Dicembre 2025 - 14:00 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Sambiase-Reggina, gara valida per la 17ª giornata del campionato di Serie D girone I:
SAMBIASE (4-3-3): Giuliani; Di Giovanni, Colombatti, Pantano, Cosmano; Calabrò, Palermo, Diogo; Leveque, Perricci, Sueva. All. Lio
A disposizione: Lisi, Strumbo, Andronache, Kouame, Leumegni, Francisco, Marrello, Furiato, Costanzo
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Desiato, R. Girasole, D. Girasole, Distratto; Fofana, Laaribi; Edera, Mungo, Ragusa; Ferraro. All. Torrisi
A disposizione: Summa, Lanzillotta, Verduci, Bevilacqua, Sartore, Macrì, Panebianco, Di Grazia, Pellicanò.
Arbitro: Marco Ferrara (Roma 2). Assistenti: Massimiliano Miccoli (Bari), Filippo Panebarca (Foggia)