Sambiase-Reggina: le formazioni ufficiali. Zenuni titolare, Montalto in attacco
Palumbo schierato nel suo ruolo naturale, torna anche Lanzillotta
08 Ottobre 2025 - 17:01 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Sambiase-Reggina, gara valida per i 32esimi di coppa Italia:
SAMBIASE (4-3-3): Giuliani; Slojkowski, Frasson, Pantano, Leumegni; Diogo, Marrello, Sena; Furiato, Haberkon, Costanzo. All. Lio Tony
A disposizione: Lisi, Andronache, De Cicco, Colombatti, Naccarato, Martino, Calabro, Perricci, Francisco.
REGGINA (4-3-3): Boschi; Lanzillotta, R. Girasole, Adejo, Fomete; Laaribi, Zenuni, Salandria; Palumbo, Montalto, Grillo. All. Trocini
A disposizione: Lagonigro, Distratto, Mungo, Ferraro, Edera, Correnti, Rizzo, D. Girasole, Chirico.
Arbitro: Michele Coppola (Castellammare di Stabia). Assistenti: Mario Cammarota (Nola), Lelio Petruzziello (Avellino)