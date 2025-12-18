Sambiase-Reggina: aggiornamento sui biglietti venduti nel settore ospiti. Il dato
Girasole e compagni avranno il forte e caloroso sostegno dei supporters amaranto
18 Dicembre 2025 - 11:43 | redazione
Prosegue la prevendita nel settore ospiti, quello riservato ai tifosi della Reggina. E sarà un bel colpo d’occhio visto che si viaggia ad una buona media, tenuto conto che siamo ancora a giovedi. Sui 747 messi a disposizione dal Sambiase, al momento sono 452 i biglietti venduti, un numero chiaramente destinato a crescere nelle prossime ore.