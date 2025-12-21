Sambiase-Reggina: amaranto in vantaggio meritatamente. Lo striscione degli ultras

Partenza sprint della Reggina che nei primissimi minuti sfiora il gol due volte, uno in maniera clamorosa con Ragusa. Gara combattuta e molto fallosa, Rosario Girasole costretto ad uscire dopo aver sbattuto violentemente lo zigomo sul cancello di recinzione. Amaranto in vantaggio grazie alla caperbietà dell’ex di turno Ferraro, bravissimo a scambiare con Mungo, i due migliori in campo e mettere in rete di esterno destro. Il Sambiase, per una ingenuità di Desiato insieme alla generosità del direttore di gara, ha usufruito di un calcio di rigore che Sueva ha sbagliato. Espulso Torrisi, tre difensori ammoniti. Sono Desiato, Domenico Girasole e Verduci.

Stracolmo il settore riservato ai tifosi della Reggina che hanno incitato la squadra in maniera incessante. Striscione unico esposto dagli ultras: “Lotteremo per te fino alla morte, innalzando i nostri color…“