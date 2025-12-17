Sambiase-Reggina: la squadra amaranto avrà il sostegno dei suoi tifosi. Il dato attuale

Procede in maniera spedita la prevendita e ci sono ancora diversi giorni a disposizione

L’entusiasmo tra i tifosi della Reggina è tornato. In vista dell’ultima partita del 2025, che vedrà gli amaranto impegnati sul campo del Sambiase, la prevendita dei biglietti nel settore ospiti sta registrando numeri interessanti.

Ad oggi, sono già 360 i biglietti venduti sui 700 messi a disposizione dalla società di casa, un dato che testimonia la voglia di sostenere la squadra, pronta a chiudere l’anno con una quinta vittoria consecutiva. Il dato si inserisce in un contesto di grande rinnovato ottimismo, che ha preso piede dopo un avvio di stagione difficile, ma che ora vede i ragazzi di mister Torrisi protagonisti di una risalita in classifica.

Un altro segno tangibile di questo riavvicinamento, è rappresentato dal record stagionale di presenze registrato domenica scorsa al Granillo, con il pubblico che ha risposto con calore e passione al buon momento della squadra. E anche la prevendita dei biglietti per la trasferta di Sambiase dimostra il crescente coinvolgimento dei tifosi.

L’aria che si respira è quella di un gruppo che sta ritrovando la propria identità e la numerosa presenza dei tifosi non fa che alimentare ulteriormente il morale della squadra. Domenica prossima, dunque, la Reggina avrà un’ulteriore spinta, con un pubblico che, numeroso e caloroso, si appresta a fare sentire la propria voce anche lontano da casa.

Con la fine dell’anno ormai vicina, la squadra di Torrisi ha l’opportunità di chiudere il 2025 con una striscia di successi che potrebbe segnare la svolta in un campionato partito invece malissimo per gli amaranto. L’auspicio è che questo sia l’inizio di una risalita che tutti sperano possa proseguire fino ai vertici della classifica.