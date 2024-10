San Luca, giornata del lavoro: presenti operai Ga-Ga e AVR

L’8 febbraio, in occasione della Giornata del Lavoro in programma a San Luca (RC), oltre ai segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, ci saranno anche gli operai della Gallico-Gambarie e della AVR.

La giornata, organizzata da Klaus Davi in sinergia col sindaco Bruno Bartolo, vedrà la presenza dei tecnici delle massime organizzazioni italiane che cercheranno di dare risposte ai cittadini sul tema del lavoro e in particolare della reversibilità delle pensioni, ma non solo.

«Abbiamo invitato una delegazione di operai della Gallico-Gambarie e dell’AVR per dare un segnale alle istituzioni affinché finalmente qualcuno, la stessa Presidente Santelli appena eletta, si muova per provare a venire incontro a queste persone che non percepiscono gli stipendi da mesi. Si rischia che i lavori si fermino per sempre provocando l’ennesimo flop per la Calabria e per il territorio della Locride», afferma Klaus Davi, massmediologo e consigliere comunale a San Luca.

