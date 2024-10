San Luca, Klaus Davi: “Omofobia? Solo qualche imbecille, il popolo è aperto e cordiale”

Paese aspromontano più liberale di città del nord.

“In merito a quanto scritto da alcuni quotidiani on line in queste ore ci tengo a precisare che in questo lungo anno di campagna elettorale sono stato circondato da affetto. attenzione e ospitalità da parte del popolo di San Luca.

Qualche isolato cretino ha fatto battute su facebook ma possiamo parlare di episodi veramente infinitesimali senza alcun seguito.