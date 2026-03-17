Borgo dei boghi 2026: la Regione Calabria al fianco di San Nicola Arcella

“San Nicola Arcella è uno dei borghi più belli della Calabria, un luogo che rappresenta al meglio la bellezza naturale e culturale della nostra regione”. Con queste parole, l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha presentato la candidatura di San Nicola Arcella alla tredicesima edizione del concorso “Il Borgo dei Borghi”, un’iniziativa nazionale che celebra i paesi più belli e autentici d’Italia nella trasmissione televisiva Kilimangiaro, in onda su Rai 3.

Durante la conferenza stampa, che si è svolta questa mattina nella Sala Verde della Cittadella Regionale, erano presenti anche gli assessori regionali Giovanni Calabrese e Antonio Montuoro, e il sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo.

L’assessore Gallo ha sottolineato la visione strategica del presidente Roberto Occhiuto, orientata a rafforzare l’immagine turistica positiva della Calabria sia in Italia che all’estero. “Stiamo vivendo una fase di forte crescita e riconoscibilità nazionale – ha dichiarato Gallo – è il segno concreto di una Calabria che investe in sostenibilità ambientale, cultura e tutela del territorio.”

Giovanni Calabrese, assessore al Turismo, ha presentato il video ufficiale realizzato nell’ambito del brand “Calabria Straordinaria”, un’iniziativa che sostiene il voto per San Nicola Arcella. “Questa candidatura – ha dichiarato Calabrese – è il risultato di un lavoro intenso di promozione dei nostri borghi, del patrimonio naturalistico e delle eccellenze territoriali.”

Antonio Montuoro, assessore all’Ambiente, ha parlato del lavoro sinergico a sostegno dei territori, evidenziando gli interventi significativi nel settore ambientale, come la depurazione delle acque e la collaborazione con le associazioni ambientaliste.

Il sindaco Eugenio Madeo ha evidenziato il valore simbolico della candidatura di San Nicola Arcella, non solo per il Comune ma per l’intera regione. “Una vittoria significherebbe accendere i riflettori sulla Calabria”, ha affermato Madeo, sottolineando le bellezze naturali del borgo, come il Parco del Pollino e l’Arcomagno, una meraviglia unica che attira turisti da tutto il mondo. Il Sindaco ha anche ricordato l’intervento finanziato dalla Regione Calabria per la messa in sicurezza dell’Arcomagno.

Infine, è stato reso noto che è possibile votare San Nicola Arcella fino a domenica 22 marzo 2026 (entro le ore 23:59). Ogni persona può esprimere fino a 5 voti, uno ogni 24 ore, registrandosi gratuitamente su RaiPlay. Per tutte le informazioni su come votare, è possibile consultare il sito ufficiale: https://www.rai.it/borgodeiborghi.