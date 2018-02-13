La Festa degli Innamorati è ormai alle porte e tra chi preferisce una location elegante ed esclusiva, c’è anche chi non vuole rinunciare ad una cena divertente e in compagnia. E se vi dicessimo che la nostra città ha il locale adatto alle Vostre esigenze?

A San Valentino c’è spazio per tutti!

Se preferisci un’atmosfera più romantica prenota la tua cena allo Shaker, se invece sei in vena di fare festa con i tuoi amici riserva un tavolo all’Hostaria dei Campi.

Due locali differenti con il menu di sempre e tutto l’amore dello staff che ogni giorno vi coccola con le sue specialità. Per info e prenotazioni chiama il numero 0965.324003