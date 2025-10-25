Sancataldese-Reggina: le prime convocazioni di mister Torrisi. Ne porta 23
Ancora fuori Zenuni, c'è Chirico e un giovane portiere. Cinque gli indisponibili, quattro sono attaccanti
25 Ottobre 2025 - 14:27 | Redazione
Sono 23 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con la Sancataldese:
Portieri: Boschi, Canino, Druetto,
Difensori: Adejo, Blondett, Distratto, Fomete, Gatto, D. Girasole, R. Girasole, Lanzillotta
Centrocampisti: Barillà, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria,
Attaccanti: Chirico, Di Grazia, Grillo, Montalto, Palumbo, Rizzo
Canino indosserà la maglia n. 67
Non convocati: Zenuni
Indisponibili: Edera, Ferraro, Lagonigro, Pellicanò, Ragusa