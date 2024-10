Santelli niente dietrofront: ‘Apro i bar e chiudo i confini. Pronta una nuova ordinanza’

Nonostante le parole del Premier Conte e le manifestazione di dissenso da parte di molti sindaci della Calabria, Jole Santelli non torna sui suoi passi. Nel corso di un’intervista ad Huffington Post, il Governatore annuncia, non solo di voler continuare su questa strada, ma anche di aver pronta una nuova disposizione regionale.

“La mia ordinanza è un’estensione di quel Dpcm – ha spiegato la Santelli ad Huffington Post. Non riesco a comprendere la differenza fra l’asporto e servire due tavoli all’esterno. O no? Ho chiesto che venisse chiusa la Calabria in modo che si potesse riaprire all’interno del territorio. Questa non è la prima ordinanza ma la terza. Non comprendo l’allarme su due tavoli all’aperto, se contemporaneamente il governo dà il via libera al ritorno nelle proprie residenze, domicili o abitazioni. A seguire mi arriva un provvedimento del Ministero dell’Interno che obbliga la Regione a centri Covid per immigrati. Pensi che adesso mi stanno portando 50 immigrati in Calabria”.