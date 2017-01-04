Ecco come sarà la zona tra il Porto e il Lido Comunale. Al via i lavori
Una scalinata-giardino con aree verdi collegherà il porto al Lido Comunale: il sindaco Falcomatà annuncia l'avvio dei lavori il 10 gennaio
04 Gennaio 2017 - 17:06 | di Pasquale Romano
Reggio rinasce. Attraverso un post su Facebook, il sindaco Falcomatà ha annunciato l’avvio dei lavori, il prossimo 10 gennaio, nella zona che collega il Porto di Reggio Calabria al Lido Comunale. Una nuova scalinata cambierà completamente lo scenario e l’impatto estetico, ‘allungando’ di fatto il chilometro più bello d’Italia.
Il Lungomare abbraccia il Porto: scopriamo insieme come cambia la città!cLa nuova scalinata di collegamento al Lido Comunale sarà un giardino urbano su più livelli con ampie gradinate, aiuole e terrazze verdi, senza barriere architettoniche, arricchito da un corridoio d’acqua a fianco alla scalinata. La piazza di fronte il Lido -ha scritto Falcomatà- sarà circondata da un’estesa area verde con alberi di pino già esistenti, ai quali si aggiungerà una sistemazione a prato.
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