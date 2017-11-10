La cantante reggina Antonia Laganà è tra i 16 finalisti di Sarà Sanremo, la serata del 15 dicembre su Rai1 che assegna i posti nelle Nuove Proposte del Festival

Avranno un mese di tempo per farsi conoscere e per conquistare i 6 posti per accedere alla categoria Nuove Proposte della 68/a edizione del Festival di Sanremo (6-10 febbraio 2018). Si tratta dei 16 finalisti di Sarà Sanremo, invece dei 12 previsti dal Regolamento, modificato su indicazione del direttore artistico Claudio Baglioni e tra questi c’è anche una calabrese, Antonia Laganà, nata a Reggio.

Le audizioni dal vivo e la commissione musicale

Dopo le audizioni dal vivo che si sono tenute nella sede della Dear a Roma, la commissione musicale capitanata da Baglioni e composta da alcuni dei professionisti che realizzeranno la 68/a edizione, Claudio Fasulo, Massimo Giuliano, Duccio Forzano, Massimo Martelli e Geoff Westley, ha selezionato i 16 brani che si sfideranno nella serata di “Sarà Sanremo”, in onda in diretta da Villa Ormond venerdì 15 dicembre alle 21.15 su Rai1.

Solo 6 di loro, a cui si aggiungeranno i 2 artisti provenienti dalla selezione di Area Sanremo, calcheranno poi a febbraio il prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston. Venerdì 9 febbraio, nella penultima giornata del Festival di Sanremo, si conoscerà la canzone vincitrice della categoria Nuove Proposte.

Le parole di Baglioni sui giovani

“Quest’anno Sanremo darà grande spazio ai giovani – ha dichiarato Claudio Baglioni – Ne abbiamo valutati 650 e selezionati 68, invece di 60, dopo averli ascoltati tutti dal vivo. 68 come le edizioni del Festival: ‘un numero rivoluzionario’ come il ’68, la cui eredità positiva fu l’affermazione dei diritti e dei sogni della generazione giovani. Per questo abbiamo deciso di modificare il regolamento e portare alle fasi finali di dicembre, 16 e non 12 concorrenti (un terzo in più), di ogni tendenza e linguaggio.

Scegliere è stato particolarmente difficile, perché le proposte e le voci erano tutte estremamente interessanti. Il mio augurio a questi ragazzi è che sorprendano voi, come hanno sorpreso noi”. I 16 finalisti di Sarà Sanremo sono: MUDIMBI (vero nome MICHEL MUDIMBI, nato ad Ascoli Piceno il 17/10/1986); SANTIAGO (vero nome MARCO MURAGLIA, nato a Brindisi il 12/08/1984); MIRKOEILCANE (vero nome MIRKO MANCINI, nato a Roma il 06/05/1986); LORENZO BAGLIONI (nato a Grosseto il 22/09/1986); ULTIMO (vero nome NICCOLO’ MORICONI, nato a Roma il 27/01/1996); DAVE MONACO (nato a Brescia il 13/03/1996); JOSE NUNES (vero nome JOSE KAHACK NUNES, nato in Portogallo il 15/11/1987); DAVIDE PETRELLA (nato a Napoli il 06/08/1985); NYVINNE (vero nome MIRELLA NYVINNE PINTERNAGEL, nata a in Lussemburgo il 06/03/1997); IOSONOARIA (vero nome ILARIA CECCARELLI, nata a Milano il 10/03/1983); GIULIA CASIERI (nata a Sesto San Giovanni (MI) il 23/06/1995); CAROL BERIA (vero nome CAROLINA BERIA, nata a Borgomanero (NO) 11/04/1999); LUCHI (vero nome LUCIA CARMIGNANI, nata a Pisa 02/09/1997); APRILE & MANGIARACINA – (SILVIA APRILE nata a Napoli il 18/05/1987, SADE FARINA MANGIARACINA nata a Castelvetrano (TP) il 28/02/1986); EVA (vero nome EVA PEVARELLO, nata a Thiene (VI) il 04/04/1990); ANTONIA LAGANÀ (nata a Reggio Calabria il 07/07/1991).

(foto di Antonio Pellicanò)