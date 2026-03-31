Savoia, Matachione: ‘La Reggina ha una tifoseria di altra categoria’. Le dichiarazioni del presidente

Nel lungo e consueto intervento del lunedi sulla pagina ufficiale del Savoia, il presidente Nazario Matachione ha parlato della vittoria ottenuta dalla sua squadra contro il Ragusa, la lotta alla promozione ed ha espresso il suo pensiero sulla Reggina e il tifo amaranto:

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“La Nissa ha due punti in più, è vero, ma mancano ancora cinque giornate per tutti. Se però mi chiedono chi temo davvero, la mia risposta è chiara, la Reggina. Hanno una tifoseria di altra categoria, con una vera mentalità da città di calcio, hanno sempre sostenuto la propria squadra in ogni momento, proprio come la nostra, e possono essere il dodicesimo uomo in campo. Noi, purtroppo, fuori casa non possiamo contare su questo. Questo è un campionato avvincente e imprevedibile. Chi oggi fa pronostici rischia di fare la figura del dilettante. È ancora tutto aperto“.