Savoia, il Ds Mazzei: ‘Dominato per larga parte contro la squadra più forte’

Partita che ha vissuto momenti differenti nel corso dei novanta minuti e passa. Reggina in vantaggio, Savoia arrembante nella prima parte del secondo tempo, amaranto che hanno dominato tutta quella finale sfiorando clamorosamente il gol in tre circostanze, salvo poi rischiare dopo l’espulsione di Montalto. L’analisi ai canali ufficiale del club del Ds Mazzei:

“Abbiamo fatto una partita bellissima, ringrazio lo staff e la squadra per l’abnegazione. Per larga parte della gara abbiamo avuto il dominio contro la squadra più forte del campionato, ben allenata da Bruno Trocini. Dobbiamo essere soddisfatti e orgogliosi, abbiamo chiuso con cinque-sei Under. Eravamo senza Umbaca, Reis e Piccolo, altri hanno stretto i denti. Non abbiamo potuto gestire i minutaggi nelle ultime partite, ma è venuto fuori lo spirito di sacrificio dei ragazzi“.

“Siamo ancora alla quinta giornata, c’è tutto un campionato davanti. Non ci poniamo limiti sul lavoro, possiamo sviluppare potenzialità importante su questi ragazzi, vogliamo far crescere al meglio questo gruppo. Non possiamo paragonare la rosa della Reggina con la nostra, ma poi è il campo che parla“.