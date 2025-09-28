Savoia-Reggina: le formazioni ufficiali. Trocini cambia difesa e attacco
Fuori Ragusa, Di Grazia e Grillo. Anche Domenico Girasole va in panchina
28 Settembre 2025 - 13:43 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Savoia-Reggina, gara valida per la 5ª giornata del campionato di Serie D girone I:
SAVOIA (3-4-2-1): De Lorenzo; Forte, Caballero, Cadili; Frasson, Pisacane, Ledesma, Schiavi; Meola; Fiasco, Favetta. All. Catalano
A disposizione: Sellaf, Sciammarella, Bitonto, Rioda, Borrelli, Tiveron, Esposito, Teratone, Munoz
REGGINA (4-3-3): Lagonigro; R. Girasole, Adejo, Blondett, Gatto; Mungo, Laaribi, Barillà; Edera, Montalto, Porcino. All. Trocini
A disposizione: Boschi, Distratto, Salandria, Di Grazia, Ragusa, Palumbo, Grillo, D. Girasole, Pellicanò
Arbitro: Domenico Petraglione (Campobasso). Assistenti: Domenico Colonna (Vasto), Nicola Giancristofaro (Lanciano)