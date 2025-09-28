Savoia-Reggina: amaranto in vantaggio grazie al rigore realizzato da Barillà

Battaglia vera sul campo del Savoia con tanta corsa e tanto agonismo. Finalmente una Reggina battagliere e corta nei reparti, non ha creato moltissimo in fatto di occasioni ma comunque ha tenuto bene il campo. Al momento risolve un rigore realizzato da Barillà che si è procurato ancora una volta Montalto. Grande risposta nei primi quarantacinque minuti di Porcino nel ruolo di esterno offensivo. Peccato per i due gialli a Girasole Rosario e Mungo.