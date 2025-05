Scafatese: il messaggio della società ai tifosi gialloblu. Il comunicato

In caso di esito positivo del reclamo presentato dalla Reggina, già fissato il limite massimo per le prenotazioni sui bus

Anche a Scafati si rimane in attesa di conoscere la decisione che verrà assunta, rispetto al reclamo presentato dalla Reggina sulla chiusura del Granillo in occasione della finale play off contro appunto la Scafatese. Il presidente Romano ha messo a disposizione dei tifosi quattro pullman:

Il comunicato

“La Scafatese 1922, a conferma di quanto già comunicato nella giornata di ieri, precisa che è ancora possibile per i tifosi prenotare presso la sede della società – in via Chiesa Madre 5 – il posto sui 4 bus messi a disposizione dal presidente Felice Romano. Il limite di capienza totale è di 210 posti, raggiunto il quale non sarà più possibile accettare prenotazioni. Questa opportunità resterà ovviamente valida solo in caso di accoglimento del ricorso della Reggina Calcio avverso al provvedimento di porte chiuse disposto dal Giudice Sportivo“.