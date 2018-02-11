di Matteo Occhiuto – Nessuno insufficiente. Nella grande prova collettiva con cui la Viola Reggio Calabria sbanca il PalaMangano nessuno, infatti, può esser giudicato in maniera negativa. Nello specifico, comunque, particolarmente ispirati Fabi, Rossato e Pacher. Calvani può esultare per il terzo squillo esterno stagionale.

Le pagelle della MetExtra, targate CityNow.it:

I voti ai giocatori della Viola

Fabi voto 7.5 – Inizio di partita devastante del capitano, voglioso di lasciarsi in fretta alle spalle l’espulsione di giovedì sera. Le due triple messe a referto nel giro dei primissimi minuti ne sono la controprova. Avverte un leggero calo, probabilmente fisico, all’inizio del terzo periodo, ma torna a giganteggiare nel finale, risultando freddo e decisivo negli ultimi decisivi minuti.

Rossato voto 7 – Come sempre, lascia sul parquet ogni briciolo d’energia posseduta: nota a margine dell’ennesima gara giocata magistralmente. Anche lui, come Fabi, contribuisce alla difesa del risultato nel tiratissimo ultimo periodo

Roberts voto 6 – Ben lontano dai suoi standard, dimostra comunque maggiore personalità rispetto a quanto fatto con Rieti e Cagliari. Prova, comunque, che riesce a raggiungere la sufficienza.

Carnovali voto 6.5 – Eccezionale il suo secondo quarto, nel quale mette a referto sette punti consecutivamente con cui la MetExtra riesce a staccare per la prima volta, anche se momentaneamente, gli avversari. Non smuoverà più il proprio tabellino, ma la sua gara resta positiva.

Pacher voto 7.5 – Dà continuità al suo ottimo periodo di forma, giocando una grande partita. Leggermente meno incisivo davanti, anche perché aiutato dai compagni, rispetto a quanto accaduto match casalingo contro Cagliari, dove praticamente era stato lo one-man-show.

Caroti voto 6 – Prova abbastanza timida del numero 9 reggino, che fatica ad incidere per buona parte del match. Nel finale, però, dimostra particolare attenzione ed i due tiri dalla lunetta, con cui virtualmente chiude il match, gli valgono la piena sufficienza.

Baldassarre 6.5 – Davanti al suo ex pubblico, anche lui riesce a sfornare un’ottima prestazione, capace di ricordare a tutti le sue reali qualità. Sia in fase difensiva che offensiva, infatti, fornisce un contributo importante, nonostante il leggero negli ultimi due periodi.

Il voto a coach Calvani

Calvani 7 – La sua Viola ottiene una preziosissima, e forse anche leggermente inaspettata, vittoria in trasferta, la terza dopo Napoli e Roma. Analizzando la gara, è apprezzabile la compattezza ritrovata da Fabi e compagni, fattore che era evidentemente mancato nelle due precedenti uscite.