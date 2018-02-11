Scafati-Viola RC 72-76, il tabellino finale: sbancato il PalaMangano
La MetExtra Viola sbanca il PalaMangano e dopo due sconfitte consecutive torna a muovere la classifica: i parziali e i punti di tutti i giocatori
11 Febbraio 2018 - 18:02 | di Teo Occhiuto
Cuore, grinta, tecnica. Una grandissima MetExtra Viola Reggio Calabria sbanca il PalaMangano e, dopo due sconfitte consecutive, torna a muovere la propria classifica. Un successo di platino, giunto al termine di una gara davvero ben giocata dagli uomini di coach Marco Calvani. Il tabellino della sfida:
GIVOVA SCAFATI 72
METEXTRA VIOLA REGGIO CALABRIA 76
Primo periodo: 20-23
Secondo periodo: 33-38 (13-15)
Terzo periodo: 56-55 (23-17)
Quarto periodo: 72-76 (16-21)
GIVOVA SCAFATI: Ammannato 16, Pipitone, Lawrence 12, Spizzichini G. 12, Santiangeli 4, Ranuzzi 4, Crow 15, Spizzichini S. 4, Romeo 4. COACH: Perdichizzi.
METEXTRA VIOLA RC: AJ Pacher 16, Baldassarre 8, Fabi 15, Caroti 5, Roberts 6, Rossato 15, Adbogan 2, Carnovali 7, Benvenuti 2. COACH: Calvani
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