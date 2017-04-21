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In scena a Scilla la magia della fotografia subacquea

A Scilla la gara selettiva del campionato italiano di fotografia subacquea, nuovo appuntamento del progetto di promozione turistica Scilla365

21 Aprile 2017 - 15:16 | di Federica Geria

Fotografia subacquea (sub) a Scilla, campionato italiano

“Scilla365” riprende il suo cammino con un nuovo importante appuntamento che, come di consueto, animerà le vie della perla del Tirreno. L’innovativo progetto di promozione turistica e territoriale del borgo di Scilla e della Costa Viola, organizzato dalla Pro loco scillese e dalla società “New Talk Srl” ha infatti in programma, domenica 23 aprile a Scilla, la gara selettiva del campionato italiano di fotografia subacquea, 20° trofeo “Associazione Mediterraneo”, 6° “Memorial Gianfranco Geraci” e 3° “Premio Avv. Giulio Medici”.

I partecipanti si ritroveranno a partire dalle ore 7.30 a Marina Grande di Scilla e successivamente alle 8.30, avrà inizio la gara che terminerà alle 12.30.

In serata, sul Lungomare di Scilla alle ore 19.30, si svolgerà l’esposizione delle classifiche finali e delle immagini, mentre a seguire avrà luogo la cerimonia di premiazione.

Locandina della gara di fotografia subacquea a Scilla, nel progetto Scilla365

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