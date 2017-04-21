In scena a Scilla la magia della fotografia subacquea

“Scilla365” riprende il suo cammino con un nuovo importante appuntamento che, come di consueto, animerà le vie della perla del Tirreno. L’innovativo progetto di promozione turistica e territoriale del borgo di Scilla e della Costa Viola, organizzato dalla Pro loco scillese e dalla società “New Talk Srl” ha infatti in programma, domenica 23 aprile a Scilla, la gara selettiva del campionato italiano di fotografia subacquea, 20° trofeo “Associazione Mediterraneo”, 6° “Memorial Gianfranco Geraci” e 3° “Premio Avv. Giulio Medici”.

I partecipanti si ritroveranno a partire dalle ore 7.30 a Marina Grande di Scilla e successivamente alle 8.30, avrà inizio la gara che terminerà alle 12.30.

In serata, sul Lungomare di Scilla alle ore 19.30, si svolgerà l’esposizione delle classifiche finali e delle immagini, mentre a seguire avrà luogo la cerimonia di premiazione.