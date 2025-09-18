Scirubetta 2025 a Reggio: edizione da record per il Festival del Gelato Artigianale

Oltre 100.000 presenze hanno consacrato la quarta edizione di Scirubetta come uno degli eventi più attesi dell’anno in Calabria. Reggio Calabria capitale mondiale del gelato. Organizzato da Conpait con il prezioso supporto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la partnership strategica con Arsac e la partecipazione attiva di Confartigianato Nazionale, il festival ha trasformato il lungomare reggino in un villaggio del gusto e della cultura.

Gelato, Arte e Cultura: Un Villaggio da Vivere

Scirubetta 2025 ha ospitato gelatieri da tutta Italia e da sette paesi nel Mondo, dagli Usa alla Tunisia, Ungheria e Giappone con creazioni originali e sorprendenti. Pizza artigianale, birre locali, cocktail al bergamotto, spettacoli per bambini e performance artistiche. Talk e incontri con ospiti di rilievo come Giorgio Zanatta, Pino Scaringella e Gianni Clapis dell’associazione Cattivi Maestri.

Risonanza nazionale ed internazionale

L’evento ha attirato l’attenzione di giornalisti di settore, tra cui il celebre Edoardo Raspelli, tra i critici enogastronomici più famosi d’Italia, che sono stati ospiti graditissimi del festival. Da Luciano Pignataro a Bruno Gambacorta, da Fabrizio Carrera a Giulia Mancini, Giusy Ferraina e tanti altri, comprese le troupe di Studio Aperto Italia1 Mediaset, La7 ed i passaggi nazionali su Radio Capital. Finanche due dirette con una radio di New York (WGBB) ed una dell’Australia (Radio Italia 1).

Cultura e Solidarietà

Grande successo per gli incontri stampa al Museo Nazionale di Reggio Calabria, con la partecipazione del direttore Fabrizio Sudano e del prof. Daniele Castrizio. I mini-talk curati da ReteSociale hanno acceso i riflettori sul gelato solidale e sulle attività di CasaPaese, dimostrando che il gusto può essere anche impegno sociale.

Show Cooking e Premi

La FIC ha presentato piatti innovativi con gelato e maestri gelatieri importanti, oltre che bravissimi chef città, presentati da Antonio Iacona, mentre Marco Mauro ha introdotto i gelatieri e annunciato i vincitori:

Vincitori Giuria Tecnica

Alessandro Squatrito | Bacio Hallelujah

| Nicola Arena | Gianduia

| Daniele L’Opera | Panzibì

Vincitori Giuria Popolare

Vincenzo Squatrito | Nocciolissimo

| Domenico Laganà | Crema al Tiramisù

| Ivan Procopio | Ombre e luci di domani

Sculture e Formazione

Spettacolari le sculture di ghiaccio realizzate dai maestri artigiani, mentre grande attenzione è stata riservata alla Camera di Commercio Italo-Tedesca, alla Fiera di Stoccarda e all’Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni, protagonisti di momenti formativi e di scambio internazionale.

Comunicazione e Coordinamento

L’intero impianto comunicativo e i talk sono stati curati con professionalità dai giornalisti Francesco Mannarino e Giovanna Pizzi, contribuendo a rendere Scirubetta 2025 un evento memorabile sotto ogni punto di vista.

Scirubetta si conferma non solo come celebrazione del gelato artigianale, ma come simbolo di una Calabria che innova, accoglie e sorprende. L’appuntamento è già fissato per il 2026: ancora più gusto, ancora più emozioni.

Dichiarazione del Presidente Conpait, Angelo Musolino

«Questa edizione di Scirubetta è stata straordinaria, un vero boom che ha superato ogni aspettativa. Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a tutta la squadra che ha lavorato con passione e dedizione, agli sponsor che hanno creduto nel progetto sin dall’inizio, e a tutte le istituzioni e partner che ci hanno sostenuto. Abbiamo dimostrato che quando si lavora insieme, con visione e cuore, si possono realizzare eventi che lasciano il segno. Scirubetta non è solo un festival: è un simbolo di rinascita, di eccellenza e di orgoglio calabrese.»