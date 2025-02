Morte di Francesco Occhiuto, il cordoglio di Giorgia Meloni

"In questo momento di grande dolore desidero inviare la mia più sentita vicinanza a tutta la loro famiglia e ai loro cari", il messaggio della Premier

Profondo cordoglio per «la tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto». Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il messaggio di vicinanza della Presidente del Consiglio

Nel suo messaggio, Giorgia Meloni ha espresso il suo dolore e la sua vicinanza alla famiglia Occhiuto, sottolineando: «In questo momento di grande dolore desidero inviare la mia più sentita vicinanza a tutta la loro famiglia e ai loro cari».

Un lutto che colpisce la politica calabrese e nazionale

La notizia della tragica scomparsa di Francesco Occhiuto ha suscitato grande commozione, colpendo non solo la famiglia ma anche l’intera comunità calabrese e il mondo politico nazionale. In tanti hanno espresso solidarietà e affetto ai familiari in questo momento di dolore.