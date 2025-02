Morte Francesco Occhiuto: il cordoglio della società civile

Sindacati e associazioni si stringono al dolore della famiglia in seguito alla tragica scomparsa del giovane

La Calabria è in lutto per la tragica e prematura scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore azzurro Mario. Oltre la solidariertà del mondo politico, anche la società civile si stringe attorno alla famiglia in questo momento di angoscia e dolore. Ecco i messaggi di cordoglio.

Leggi anche

Università Magna Graecia di Catanzaro

«La tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto, colpisce tutti noi profondamente. In questo momento di immenso dolore, giungano le nostre condoglianze e i sentimenti di cordoglio della comunità dell’Università Magna Graecia al senatore Mario Occhiuto, al presidente Roberto e a tutta la famiglia Occhiuto».

Prof. Giovanni Cuda, rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Leggi anche

Autorità di sistema portuale dei Mari Ionio e Tirreno

Nel manifestare profondo dolore, a nome dell’intera comunità portuale, Il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, esprime sentimenti di cordoglio e di vicinanza al senatore Mario Occhiuto, alla sua famiglia, e al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in questo momento di immenso dolore per la tragica scomparsa del giovane Francesco.

Leggi anche

UIL Calabria

È con profonda tristezza che apprendiamo della prematura scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore di Forza Italia Mario Occhiuto. In questo momento di immenso dolore, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze al senatore Occhiuto e alla sua famiglia.

La perdita di un figlio è un evento tragico e incommensurabile, che lascia un vuoto profondo nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato. Ci uniamo al cordoglio di amici, colleghi e di tutta la comunità, stringendoci attorno alla famiglia Occhiuto con affetto e solidarietà.

In questo momento difficile, auspichiamo che il senatore Mario Occhiuto e i suoi cari possano trovare conforto nel calore e nel sostegno delle persone a loro vicine.

Templari Federiciani Calabria

Con profondo spirito di solidarietà il Gran Priore della Calabria Filomena Falsetta e il Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani si stringono attorno al Senatore Mario Occhiuto, al Presidente della Regione Roberto Occhiuto e ai loro affetti più cari per la perdita dell’amato Francesco.

Le nostre parole, tuttavia, è giusto che lascino il posto ad un discreto sentimento di umana vicinanza, ma da Dio può venire invece la forza, il conforto e la consolazione.