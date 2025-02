Morte Francesco Occhiuto: il cordoglio della politica

La tragica e prematura scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del Senatore calabrese di Forza Italia, Mario ha scatenato un vero e proprio turbinio di messaggi di cordoglio e solidarietà da parte del mondo della politica. Dai più alti gradi delle istituzioni nazionali fino ai rappresentanti locali, sono tantissimi i messaggi che i vari personaggi della politica hanno voluto rivolgere alla famiglia che, in queste ore, si trova a dover fare i conti con un inimmaginabile dolore.

Il messaggio del Presidente del Senato Ignazio La Russa

“Ho appreso della tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto. Una notizia tremenda che lascia tutti noi sgomenti e profondamente addolorati. Al senatore Mario Occhiuto, ai suoi familiari, al gruppo di Forza Italia giungano le sincere condoglianze mie personali e del Senato della Repubblica”. Lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Il Vice Premier Tajani

“Con tutta Forza Italia sono fraternamente vicino a Mario Occhiuto per la tragica scomparsa del figlio. In questo difficilissimo momento ci raccogliamo in preghiera affinché il suo immenso dolore sia più lieve. Un pensiero affettuoso rivolgo anche all’amico Roberto e a tutta la famiglia Occhiuto“.

Il senatore Ernesto Rapani

Il senatore Ernesto Rapani esprime il suo più profondo cordoglio e vicinanza all’amico e collega senatore Mario Occhiuto per la tragica scomparsa del figlio Francesco. Una notizia che ha destato sgomento e commozione, lasciando un dolore profondo in chi conosce e stima la famiglia Occhiuto.«Di fronte a una perdita così dolorosa, le parole risultano insufficienti» sottolinea Rapani, che si stringe con sincero affetto a Mario Occhiuto in questo momento di immenso dolore. «A lui e alla sua famiglia rivolgo il mio pensiero più sentito, certo che il calore e l’affetto di chi gli è vicino possano essere, seppur in minima parte, un conforto in un momento tanto difficile».Il senatore esprime vicinanza anche al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, zio della giovane vittima, colpito anch’egli da una tragedia che ha colpito profondamente l’intera comunità.Rapani conclude con un messaggio di solidarietà e sostegno: «In queste ore di dolore, il mio cuore è con loro».

Il Garante Marziale

“Sono emotivamente vicino agli amici Mario e Roberto Occhiuto, ed alle rispettive famiglie. Li abbraccio affettuosamente”: è quanto dichiara il sociologo Antonio Marziale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria.

L’on. Mangialavori

“Non ci sono parole per commentare una simile tragedia. Solo tanto dolore. In questo momento così drammatico e difficile mi stringo all’amico Mario Occhiuto, a tutta la sua famiglia, a Roberto, per la tragica scomparsa del giovane Francesco”. Così in una nota il presidente della Commissione Bilancio della Camera, on. Giuseppe Mangialavori.

Valeria Bonforte Segretaria Pd Reggio Calabria

A nome mio e del gruppo del Pd al Comune di di Reggio Calabria, esprimo il nostro più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Francesco Occhiuto. In questo momento di dolore immenso, siamo vicini alla famiglia Occhiuto e a tutte le persone che lo hanno amato.

Pd Consiglio Regionale della Calabria

“Esprimiamo il nostro più profondo e sentito cordoglio per la tragica scomparsa di Francesco Occhiuto. In questo momento di immenso dolore, siamo vicini alla famiglia Occhiuto e a tutte le persone che hanno condiviso la vita di Francesco. La perdita di un figlio è una tragedia incomprensibile e insostenibile, e non esistono parole che possano alleviare il dolore che la famiglia sta vivendo. Con la preghiera e in silenzio manifestiamo la nostra solidarietà, il nostro affetto e la nostra vicinanza in questo difficile momento”.

Il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà

“A nome della Città metropolitana di Reggio Calabria e di tutta la comunità reggina esprimiamo sentimenti di vicinanza al senatore Mario Occhiuto, al Presidente Roberto Occhiuto, per il grave lutto familiare. Alla famiglia Occhiuto giunga il nostro più sentito cordoglio. Tutta la Calabria si stringe al loro dolore”. Cosi in una nota il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

Onorevole Galati – Noi Moderati Calabria

“Apprendiamo con incredulità e sgomento della immane tragedia che ha colpito la famiglia Occhiuto per la tragica scomparsa del caro Francesco. La comunità politica di Noi Moderati si stringe con sentimenti di profonda fratellanza e cristiana solidarietà a Mario a Roberto e a tutti i familiari. A loro giungano le più sincere condoglianze a nome mio e di Noi Moderati”.

On Giuseppe Galati, Vice Presidente Nazionale Vicario.

Forza Italia Vibo Valentia

“In questo momento di grandissimo dolore ci stringiamo alla famiglia del senatore Mario Occhiuto, esprimendo le nostre più sentite condoglianze per la immatura scomparsa del caro Francesco”. È quanto dichiarano in una nota congiunta i coordinamenti provinciale e cittadino di Forza Italia Vibo Valentia, provinciale e cittadino dei Giovani di Forza Italia Vibo Valentia, provinciale e cittadino di Azzurro Donna Vibo Valentia.

“Abbiamo pregato sperando in un lieto fine che purtroppo non c’è stato. La terribile notizia ci lascia sgomenti. Ci stringiamo al senatore Mario Occhiuto, al presidente Roberto Occhiuto, a tutta la famiglia, e manifestiamo a nome di tutto il partito della provincia di Vibo Valentia il nostro cordoglio”.

Francesco Boccia (PD)

“Rivolgo a Mario Occhiuto le più sentite condoglianze per la tragica scomparsa del figlio Francesco. Siamo attoniti e senza parole. Le senatrici e i senatori del Pd si stringono a lui e alla sua famiglia in questo triste momento”. Così il presidente dei Senatori PD, Francesco Boccia.

Fratelli d’Italia Reggio Calabria

Il Coordinamento di Fratelli d’Italia Grande Città Metropolitana di Reggio Calabria esprime le più sentite condoglianze al Senatore Mario Occhiuto e al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto stringendosi al dolore dei familiari tutti per la gravissima perdita del giovane figlio e nipote tragicamente scomparso.