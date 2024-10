Scomparsa Giacomo Battaglia, Cannizzaro: “Reggio perde un caro amico”

La scomparsa di Giacomo Battaglia è una di quelle notizie che non vorresti mai sentire e che per quanto uno possa cercare di essere sempre realistico, in fondo al proprio cuore spera sempre che un miracolo possa accadere.

Leggi anche

Perdiamo un caro amico che della propria arte ha saputo fare grande un’intera città e della propria sensibilità umana non ha mai privato nessuno. Giacomo prima di essere un grande artista è stato un grande uomo, semplice nella sua eccelsa bravura ma immenso nella gioia di vivere e di trasmettere sempre felicità e sorrisi al prossimo.

Un esempio indiscusso di “regginità” nel mondo dello spettacolo, dal teatro alla televisione, un vanto di cui dobbiamo andare fieri ed orgogliosi, ma ancora più esemplare il suo discreto ed immancabile impegno civile di solidarietà per la propria terra ed i suoi amati concittadini, con spettacoli e manifestazioni di beneficenza svolti, addirittura, fino al giorno prima del riacutizzarsi della propria malattia.

Leggi anche

Un amore incondizionato per la sua città e di cui non ha mai fatto mistero e, soprattutto, verso la quale si è sempre mostrato buono e generoso, in qualsiasi circostanza, non solo in quelle di facciata. Di Giacomo, figlio prediletto di Reggio Calabria, della sua vita e del suo inconfondibile sorriso, ne custodiremo gelosamente tutti un dolce e caro ricordo, per sempre, nel nostro cuore.

Ciao Giacomo, amico mio.