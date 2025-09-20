Regionali, Scopelliti torna tra la gente con l’endorsement a Sarica: ‘Percorso di avvicinamento a Reggio’

Giuseppe Scopelliti, già sindaco della città e presidente della Regione Calabria, torna a parlare di politica attiva. Lo fa in occasione di un comizio elettorale, annunciando il suo sostegno a Franco Sarica, candidato della circoscrizione sud per la Lega alle prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria.

L’ex primo cittadino ha ricordato la data simbolica del suo ritorno in piazza:

“Il 21 ottobre 2023 non è solo la data in cui, in Piazza Duomo, incontrai nuovamente la ‘mia’ gente; ma è una soglia del tempo, un affaccio su Reggio, una promessa”.

A distanza di due anni da quell’incontro, Scopelliti ha ribadito la volontà di mantenere l’impegno preso con la città, pur senza candidarsi direttamente:

Secondo l’ex governatore, le elezioni regionali in Calabria non sono solo un appuntamento istituzionale ma anche “un percorso di avvicinamento a Reggio”.

Scopelliti ha indicato in Franco Sarica la figura giusta per rappresentare la sua visione:

“Lo faremo con Franco Sarica, medico e professionista di valore, uomo leale e capace, che saprà far rinascere il sentimento della fiducia in molti nostri elettori rimasti smarriti e scoraggiati”.