Scopri il nuovo “Sabato” di Jovanotti. GUARDA IL VIDEO!

di Antonio Cormaci – Registrato tra Cortona e l’Electric Lady Studios di New York, “Sabato” è il nuovo singolo dove il Jova nazionale ci ha messo tutto, anche “l’energia di un lancio su Marte”. “Sabato” è tutto: una melodia complessa e allo stesso tempo magnetica e divertente, con un riff orecchiabile fin dal primo ascolto e destinato a divenire un vero e proprio tormentone tutto da ballare. Il singoloanticipa l’album “Lorenzo 2015 cc”, in uscita per Universal Music il prossimo 24 febbraio. “Non aspettatevi nulla di quello che vi stavate aspettando, SABATO è un pezzo nuovo!”, così il cantante annunciava l’uscita del brano sulla pagina ufficiale di Facebook, rendendo di sicuro più curiosa l’attesa dei milioni di fans sparsi in tutta Italia.

Dopo “Ora” del 2011, il “Backup tour” del 2013 e la piattaforma JovaTv, “Sabato” è un singolo che, come nella tradizione dei suoi “primi singoli”, è inaspettato, sorprendente, e dove convivono due elementi essenziali della sua musica: la forza del pop e la straripante energia dei suoi testi. “Sabato” è una canzone dall’atmosfera indefinibile e sospesa, in bilico tra dance anni ’90 ed elettronica; è un brano “sociale” che offre l’immagine dell’Italia di oggi, che si muove tra realismo e onirismo, disincanto e tanta speranza. Ma non solo. In questo pezzo c’è altro: la famiglia, l’amicizia, King Kong e Michael Jackson, i motorini truccati e financo le astronavi; c’è anche il tema del lavoro e il tempo perso, Heroes e i videogames e infine c’è lui, l’amore, la chiave di volta del futuro e sulla quale costruire anche il presente. “Sabato”, come ha raccontato l’artista sui social, è nato a metà settembre in una notte di un sabato qualunque: “Ho scritto le parole senza avere una musica sotto, come mi è successo a volte, poi il giorno dopo è arrivata anche l’idea musicale e ho capito che avevo tra le mani una cosa che mi intrigava parecchio, ma non sapevo che l’avrei scelta come primo singolo, poi evidentemente è successo”. È così che “Sabato”, in maniera molto naturale, è stata eletta canzone regina, quella che avrebbe lanciato e rappresentato un intero progetto.

Un ritornello ipnotico, l’attesa di un momento, l’amore. Questo è il Sabato che tutti cerchiamo.