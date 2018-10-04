La Scuola di Basket Viola continua a strutturarsi e lo fa nel migliore dei modi: Tito Messineo, dopo una brevissima pausa lontano dal nero-arancio è tornato. A dirla tutta, per chi, come lui, ha quei due colori tatuati addosso è davvero difficile parlare di qualsiasi tipo di stand-by: un personaggio trainante del basket nostrano ritorna in scena.

Messineo è, ufficialmente il nuovo segretario generale della Scuola di Basket Viola. Riabbraccia Donato Avenia, attuale Direttore Generale del Club: insieme hanno scritto pagine indelebili del basket meridionale con la Panasonic Viola. Stella D’oro del Coni, Maestro dello Sport, ha fatto l’allenatore, il giocatore, persino l’arbitro e da decenni era il segretario generale storico del club nero-arancio: da questa stagione, invece, ripartirà con il progetto giovanile della Scuola di Basket.

Messineo, pioniere del basket meridionale e professionista di indiscusso valore si è già dichiarato entusiasta del progetto.

Nel frattempo, continua la preparazione al campionato di C Silver del Club allenato da Giuseppe Polimeni. Questa sera, con palla a due alle ore 20 presso il Palazzetto dell’Istituto Boccioni, Scialabba e soci affronteranno la compagine della Botteghelle Basket, formazione che milita nel campionato di Serie D.