Un boom di iscrizioni che non accenna a fermarsi. Alla Scuola Calcio Francesco Cozza la necessità di raddoppiare i turni di lavoro per soddisfare le numerosissime richieste, a dimostrazione del gran lavoro portato avanti in tutti questi anni, insieme ad una struttura certamente tra le più qualificate e non solo nel panorama calabrese.

E’ davvero un bel vedere al Reggio Village con tutti i gruppi della Scuola Calcio distribuiti sui sette campi e divisi per fasce di età. Tecnici e istruttori qualificati per un’ora e trenta minuti seguono con particolare attenzione e cura i propri atleti, con tre sedute settimanali, stabilite nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi e come detto doppi turni per alcune categorie.

L’ampia disponibilità della struttura ed il corposo comparto di allenatori consente di lasciare ancora aperte le iscrizioni per l’ingresso di nuovi atleti, ricordando che la scuola calcio accoglie tutti i nati dal 2006 al 2014.

“Diamo spazio a tutti, questa è la nostra filosofia, dice il direttore generale Pietro Rizzo, ovviamente con una divisione omogenea dei gruppi per consentire uno sviluppo migliore del lavoro sul campo, seguendo con particolare attenzione i processi di crescita dei piccoli calciatori e qualora si creino le condizioni, porli all’attenzione di club professionistici, così come già successo in passato”.

Informazioni ed iscrizioni presso la segreteria del centro sportivo Reggio Village, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,00, oppure telefonando al numero 368.3366247