Scuola di cultura politica, doppio incontro nel weekend

Doppio appuntamento per il secondo modulo del corso 2016-2017 della Scuola di cultura politica organizzata dall’ISESP con la collaborazione del DiGiEc dell’Università Mediterranea. Venerdì 24 marzo alle ore 15:00 si terrà la conferenza del professore Pasquale Amato sul tema “L’idea di socialismo tra Storia e attualità”.Il professore Pasquale Amato è associato di Storia contemporanea nell’Università per stranieri Dante Alighieri e ha insegnato la medesima disciplina e Storia dei movimenti e dei partiti politici nell’Università di Messina.

Numerosi gli incarichi che ha ricoperto nel mondo accademico. Dirige la rivista Historica e collabora con numerose riviste specializzate.

Le sue ricerche si sono diramate in direzioni differenti ed hanno riguardato la storia antica, il meridionalismo, il risorgimento italiano e l’associazionismo liberaldemocratico, la storia dei partiti e dei movimenti politici, l’integrazione europea. Sabato 25 marzo alle ore 11:00 si terrà la conferenza di Stefano Poeta, presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Reggio Calabria, che relazionerà sul tema “Fiscalità e politiche territoriali”. Introdurranno le conferenze, i saluti di Francesco Manganaro, direttore del DiGiEc e di Raffaele Cananzi, presidente dell’ISESP. Moderano e concludono il presidente della Commissione Giustizia del Senato e direttore della Scuola Nico D’Ascola e Daniele Cananzi, coordinatore scientifico della Scuola. Gli incontri fanno parte delle attività della Scuola e sono aperte al pubblico. Le conferenze si terranno presso Palazzo Sarlo, Via T. Campanella.