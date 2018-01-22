Scuola dell’infanzia Lucianum, aperte le iscrizioni al nuovo anno scolastico
Da 50 anni al servizio dei più piccoli, la scuola dell'infanzia Lucianum apre le iscrizioni 2018-2019: spazi, laboratori e orari
22 Gennaio 2018 - 17:33 | di Vincenzo Comi
Da 50 anni al servizio dei più piccoli, scuola di tradizione e di identità cattolica, luogo formativo e comunitario, la scuola dell’infanzia Lucianum (via Mons. De Lorenzo 30, Reggio Calabria) apre le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2018-2019.
Di nuova strutturazione, accogliente e spaziosa, la scuola si avvale di un ampio cortile recintato e attrezzato, un refettorio colorato dove i bambini pranzano, e gode di ogni tipologia di sussidi e strumenti all’avanguardia, tra i quali la LIM (lavagna interattiva multimediale). Un’alternanza di attività didattiche, ludiche e creative rendono l’ambiente armonioso e gioioso.
Sono previsti laboratori tra i quali Inglese, Musica, Lettura creativa, Recitazione, Masterchef, con metodologie attive che coinvolgono il corpo, il pensiero e le diverse possibilità espressive, per favorire il dischiudersi delle grandi dimensioni del sapere e stimolare lo sviluppo di competenze di ogni singolo bambino.
La scuola dell’infanzia è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 7:30 alle ore 15:00.
La retta mensile è di € 130,00
Vi aspettiamo con i vostri piccoli , anche solo per una visita.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie