Da 50 anni al servizio dei più piccoli, scuola di tradizione e di identità cattolica, luogo formativo e comunitario, la scuola dell’infanzia Lucianum (via Mons. De Lorenzo 30, Reggio Calabria) apre le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2018-2019.

Di nuova strutturazione, accogliente e spaziosa, la scuola si avvale di un ampio cortile recintato e attrezzato, un refettorio colorato dove i bambini pranzano, e gode di ogni tipologia di sussidi e strumenti all’avanguardia, tra i quali la LIM (lavagna interattiva multimediale). Un’alternanza di attività didattiche, ludiche e creative rendono l’ambiente armonioso e gioioso.

Sono previsti laboratori tra i quali Inglese, Musica, Lettura creativa, Recitazione, Masterchef, con metodologie attive che coinvolgono il corpo, il pensiero e le diverse possibilità espressive, per favorire il dischiudersi delle grandi dimensioni del sapere e stimolare lo sviluppo di competenze di ogni singolo bambino.

La scuola dell’infanzia è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 7:30 alle ore 15:00.

La retta mensile è di € 130,00

Vi aspettiamo con i vostri piccoli , anche solo per una visita.